أوناجم يتلقى عرضا للرحيل عن الزمالك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تلقى المهاجم المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

وجهز كريم كريم البلق، وكيل المغربي محمد أوناجم، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عرضا من أحد الأندية السعودية، لإرساله إلى مسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جانبه كشف مصدر مقرب من المهاجم المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الاعب يرغب في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء بسبب خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، لمواجهة مصر المقاصة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

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