أجهزة الأمن تحبط ترويج 49 كيلو مخدرات وتنفذ 80 ألف حكم قضائي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهود الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 174 قطعة سلاح نارى، بحوزة 156متهم، 188 قطعة سلاح أبيض.



وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 80168 حكم قضائي متنوع بإجمالي 6237 محكوم عليه، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين إرتكبوا 7 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 220 قضية مخدرات بإجمالي 239 متهم، ضُبط خلالها 49 كيلو مواد مخدرة، 6488 قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 38 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 24 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.




وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 295 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 21657 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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