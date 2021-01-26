مؤسسات إماراتية تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي لتعزيز التجارة بين بلدان الجنوب





أعلنت ثلاث مؤسسات رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم انضمامها إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" وهي مبادرة هامة تم إطلاقها لتعزيز الفرص التجارية بين الأسواق النامية.





وتساعد هذه المبادرة على إعادة تصوّر عملية نقل البضائع والخدمات حول العالم وتساهم في زيادة مرونة سلاسل التوريد وإزالة الحواجز التي تمنع الاقتصادات النامية من التجارة بحريّة.





فقد انضم كل من "الاتحاد لائتمان الصادرات" /ECI/ ومركز دبي للسلع المتعددة //DMCC وفلاي دبي إلى المبادرة.





وعبر هذه المزايا تستطيع الدول والمناطق المختلفة الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع التجارة في المنتجات الحالية وزيادة الحصص السوقية في المنتجات الرئيسية بين الاقتصادات النامية.





وتهدف مبادرة الجواز اللوجستي العالمي إلى الاستفادة من أكثر من 20 سوقًا تمثل 54 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وبحلول عام 2023 من المتوقع أن يكون لـلمبادرة تأثير بحوالي 2 بالمائة على التجارة العالمية.





وقد انضمت كولومبيا والسنغال وكازاخستان رسميًا إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي،في حين تم تسجيل البرازيل وأوروغواي وجنوب أفريقيا كشركاء في المبادرة.





وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" ان آفاق التجارة بين بلدان الجنوب تزخر بإمكانات كبيرة لتحقيق المزيد من النمو وتتجه البلدان النامية في افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية إلى تعزيز أحجام تجارتها مع بعضها البعض. وتفخر مجموعة موانئ دبي العالمية بأن تكون جزءًا من مبادرة دبي لإزالة العوائق أمام حركة التجارة بين بلدان الجنوب وزيادة ازدهارها بناءً على ما تتمتع به إمارة دبي من مكانة مميزة كمركز لوجستي عالمي مرحبا بانضمام الاتحاد لائتمان الصادرات ومركز دبي للسلع المتعددة، وفلاي دبي إلى فريق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي بحشد إمكانات البنى التحتية والخبرات الواسعة لجعل التجارة أسرع وأسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة.





و ثمّن ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهذه المناسبة الجهود الكبيرة التي تبذلها موانئ دبي العالمية لتسهيل العمليات التجارية بين الأسواق النامية إقليميًا وعالميًا.. فيما أعرب أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة عن فخر مركز دبي للسلع المتعددة بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وخلق المزيد من الفرص التجارية بين الأسواق المختلفة وبأعضائه البالغ عددهم 18 ألف عضوًا من خلال الانضمام إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي".





وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي ان فلاي دبي تلتزم دائماً بتسهيل التجارة والاتصال من خلال مركزها في دبي وبانضمامها إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" تمضي قدمًا بخطوة أخرى إلى الأمام..مؤكداً دعمهم لمبادرة طريق الحرير في دبي..معرباً عن تطلعهم إلى تقديم حلول الشحن عبر شبكة فلاي دبي وخارجها من خلال شراكة فلاي دبي مع شركة الإمارات للشحن الجوي.





الجدير بالذكر أن مبادرة الجواز اللوجستي العالمي قد تم إطلاقها في المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 في دافوس وتجمع بين "جمارك دبي" و"موانئ دبي العالمية" وطيران الإمارات و"دناتا". وستتوفر أكثر من 65 ميزة للأعضاء والشركاء بدءًا من زيادة الإيرادات التجارية للشركات وزيادة توليد الرسوم للسلطات التجارية الحكومية وإيرادات الضرائب وربط إدارات الجمارك وتعزيز شبكات تبادل المعرفة على المستوى العالمي. وكانت المبادرة قد بدأت كمشروع تجريبي دخل حيز التنفيذ في يوليو من عام 2019 وأسهم في تعزيز تجارة الجهات المشاركة بنسبة 10 في المائة.