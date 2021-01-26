برلماني تركي يفضح أردوغان: بسجونه أكثر من 800 رضيع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قال البرلمانى عن حزب الشعوب الديمقراطى والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلى أوغلو، إن هناك أكثر من 800 طفل ورضيع فى السجون التركية.

 

وجدد جرجرلى أوغلو، الحديث عن مأساة اعتقال الأمهات مع أطفالهن، والزج بهن فى السجون التركية، وأوضح جرجرلى أوغلو أن كل يوم يدخل طفل السجن، حتى وصل عدد الرضع والأطفال فى السجن إلى أكثر من 800 طفل.

 

وتابع النائب التركي: "أى نوع من القسوة هذا؟ تم اعتقال الأم ومعها رضيعتها، كما أن زوجها معتقل هو الآخر".

 

واختتم جرجرلى أوغلو قائلا: "يجب أن يكون هناك حكم عادل، هؤلاء الأطفال هم جيلنا ومستقبلنا، ونحن ندمر هؤلاء الأطفال بأيدينا. هؤلاء الأطفال دمروا، والأسر تتفكك، وهذا الوضع مستمر، وللأسف، تم تجاهل القضايا التى قدمناها مع اقتراح قانون -العفو- حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة الزمان التركية.

 

هذا وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن السلطات التركية فى نوفمبر من عام 2019 إلى وجود 780 طفلًا برفقة أمهاتهن داخل السجون التركية.

 

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير أمني” واسعة شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص فى انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالى 150 ألفا من موظفى الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم

 

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