حكم من محكمة النقض ينصف الفنانة شيريهان.. تعرف عليه

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صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بأن الطعن بالنقض المقيد برقم 5250 لسنة 72ق والمقدم منه بصفته وكيلًا عن الفنانة الكبيرة شريهان أحمد عبد الفتاح قد صدر حكم بقبوله اليوم وإحالته لنظره أمام محكمة القضاء الإداري.





وكانت الفنانة شريهان تقدمت بطلب لقيدها محامية في نقابة المحامين إلا أن هذا الطلب قد تم رفضه فقام بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بطلب قيدها كمحامية في جداول نقابة المحامين وقضي فيه لصالحها بالحكم السابق.