جمهورية شبين يتعادل مع بتروجت 1/1 بالقسم الثاني (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي




تعادل فريق جمهورية شبين مع فريق بتروجت بهدف لمثلة في اللقاء الذي كان مؤجلا بينهما من الاسبوع التاسع للقسم الثاني.

خاض الجمهورية المباراة بتشكيل ضم أحمد شوقي وأحمد الدماطي ومصطفى شلبي ومحمد عزت ومصطفى هاني ومحمد أبو طالب وشريف مجدي وطلبة محمد ومحمود المغربي وسيد شعبان واكرم عبد ربة.

وتواجد بين البدلاء احمد المحرات ومحمود عزت وربيع يسري وأيمن سعد وصلاح فتحي ويسري وحيد ومحمد خالد ومحمود شعلان ومصطفى صلاح بلية..

وجاء تشكيل نادي بتروجت مكون من محمد ابو النجا واحمد عبد الموجود ومصطفى محمود و احمد كمال واحمد عادل واسلام عادل ومحمود السيد وأحمد السباعي وابراهيم عبد القوي ومحمد سعد واسلام سمير.

البدلاء ايمن رجب وخالد عبد الرازق وحسام حسن ومحمد هشام ومحمد محجوب وصلاح هشام وعبد الرحمن جمال ورشاد المتولي وعبد الرحمن حسن السكران.

خرج الفريقان بالتعادل السلبي في الشوط الأول الذي شهد حصول احمد الدماطي مدافع شبين على بطاقة صفراء في الدقيقة 15 لعرقبة لاعب بتروجت.

وفي الشوط الثاني حاول الفريقان التهديف حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد إثارة كبيرة بتقدم بتروجت في الدقيقة 93 عن طريق كريم لالا، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشبين سجلها اكرم عبد ربه في الدقيقة 95.

التعادل رفع رصيد بتروجت إلى 13 نقطة ووصل شبين إلى 9 نقاط

وادار اللقاء الحكم محمد الشرقاوي عاونه سيد زهرة ومحمود سامي وحكم رابع رضوان فتحي، وراقب المباراة محمد حسني منطقة الشرقية وراقب الحكام السيد رمضان.

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 22 نقطة
2- الداخلية 17 نقطة
3- منتخب السويس 17 نقطة
4- الترسانة 16 نقطة
5- زد إف سي 14 نقطة
6- كوكاكولا 13 نقطة
7- القناة 13 نقطة
8- المريخ 13 نقطة
9- بتروجت 13 نقطة
10- سرس الليان 12 نقطة
11-السكة الحديد 11 نقطة
12- الزرقا 11 نقطة
13- النصر 9 نقاط
14- النجوم 9 نقاط
15- جمهورية شبين 9 نقاط
16- طنطا 7 نقاط

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