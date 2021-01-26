تعرف على شخصية كريم أبو زيد في مسلسل إجازة مفتوحة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


يشارك الفنان كريم أبو زيد في مسلسل "إجازة مفتوحة"، لمجموعة من النجوم، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية خارج السباق الرمضاني المقبل.



وأكد كريم في بيان صحفي، بأن شخصيته خلال أحداث المسلسل تدعى "عمر"، ويعمل منتجًا فنيًّا لإحدى القنوات الفضائية ويتميز بالاجتهاد والنشاط الفعال في حياته المهنية أما عن حياته الشخصية فهو شخصية مستهترة لا يدرك أبعاد الحياة والتزاماتها الحاسمة والمصيرية وغيرها.



وأضاف كريم، أن شخصية عمر هي شقيق الفنانة لقاء الخميسي زوجة الفنان شريف منير خلال الأحداث، لافتًا إلى أن شقيقته تنظر إليه بأنه شخصية مهملة لتخلق بينهم الكثير من الأزمات العائلية مع تطور الحلقات وغيرها.


وأردف، وتتميز علاقته بأولاد شقيقته بمشاعر وأحاسيس يحيطها الحب والمرح والسرور والطمأنينة والدفئ بينهم وغيرها.


وأعرب كريم بأنه في غاية من السعادة والسرور للتعامل مع صناع ونجوم هذا العمل؛ لما يحمله لهم من احترام وتقدير وراحة نفسية ستظهر تلقائيًا حين عرض العمل على الشاشة الذهبية.


وأوضح، أن مسلسل "إجازة مفتوحة" ينتمي إلى نوعية الأعمال الممتدة أي تصل إلى 40 حلقه وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول المشاكل والقضايا الزوجية المتعلقة بالأزمات التي تمر بها الأسرة سواء مادية أو اجتماعية أو مشاكل خاصة بتربية الأولاد وغيرها.


"إجازة مفتوحة" يضم العديد من الفنانين وهم شريف منير، لقاء الخميسي، كريم أبو زيد، سميحة أيوب، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد أبو زيد وإخراج محمد حماقي، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي وشركة "سليميديا" للمنتجة مها سليم.


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