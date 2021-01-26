"مشيو وساوبني".. صلاح عبد الله يتذكر أشقائه برسالة حزينة

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شارك الفنان صلاح عبد الله، منشورا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معبرا فيه عن حزنه الشديد بسبب وفاة أشقائه.



وكتب "عبد الله" على صورة أشقائه قائلا: "في اليوم الأول للسنة السابعة والستين من عمري إسمحولي أذكرهم وأشكرهم وأدعيلهم.. كلهم مشيوا وسابوني قاعد، شاكر حامد راضي وصامد، راضي بحكمتك وطمعان في رحمتك،فبلغهم سلامي، وآخر كلامي، طهرني من أثامي، وأعِني على طاعتك وأحسِن ختامي أحسن_ختامي_ياالله".



يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، مشاركته في مسلسل "اتنين في الصندوق" مع عدد من الفنانين منهم حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل.