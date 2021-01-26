"مشيو وساوبني".. صلاح عبد الله يتذكر أشقائه برسالة حزينة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان صلاح عبد الله، منشورا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معبرا فيه عن حزنه الشديد بسبب وفاة أشقائه.

وكتب "عبد الله" على صورة أشقائه قائلا: "في اليوم الأول للسنة السابعة والستين من عمري إسمحولي أذكرهم وأشكرهم وأدعيلهم.. كلهم مشيوا وسابوني قاعد، شاكر حامد راضي وصامد، راضي بحكمتك وطمعان في رحمتك،فبلغهم سلامي، وآخر كلامي، طهرني من أثامي، وأعِني على طاعتك وأحسِن ختامي أحسن_ختامي_ياالله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، مشاركته في مسلسل "اتنين في الصندوق" مع عدد من الفنانين منهم حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

أوناجم يتلقى عرضا للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

انخفاض في درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الايام المقبلة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ يوم

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 4 ساعات

الديون تضرب برشلونة

منذ أقل من ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يومين

نجم منتخب مصر السابق: التدرب مع علي ماهر بـ 10 سنين مع مدربين آخرين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

منذ ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 7 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة و نصف

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الكشف عن الشخصية التي يجسدها أوس أوس في "هوجان" مع محمد إمام

بـ"حضن ورسالة رومانسية".. أُوس أُوس يهنئ زوجته بعيد ميلادها

"كل سنة وانت طيب يا أسود الوجه".. هكذا هنأ حمدي الميرغني أوس أوس بعيد ميلاده

"الدنيا من غيرك متبقاش حلوة".. هكذا هنأ محمد عبد الرحمن أوس أوس بعيد ميلاده

"ربنا يفرحكم".. أوس أوس يوجه رسالة شكر لجمهوره في عيد ميلاده

أوس أوس يهنئ زملائه على "لص بغداد": "إن شاء الله هيكسر الدنيا" (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

04:28 م

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

05:00 م

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

10:40 ص

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

03:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات