هل أصيبت نوال الزغبي بكورونا؟.. الفجر الفني يكشف حقيقة ماتم تداوله





جمهور النجمة اللبنانية أعرب عن قلقه وبات يتساءل هل نوال بخير أم لا.







وتواصل الفجر الفني، مع شقيقها ومدير أعمالها السيد/ مارسيل، والذي طمأننا في تصريح خاص، بأن نوال الزغبي بخير وحالتها الصحية جيدة.





وكشف مارسيل الزغبي أن النجمة الذهبية قد أجرت على الفور فحص pcr ونتيجتها جاءت سلبية.





يذكر أن نوال كانت قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن رفضها لتلقي لقاح كورونا في الوقت الحالي وقالت إن أسباب ذلك ليس كل ما يقال عنها بل هو نتيجة ظرف صحي.







تواترت أنباء كثيرة حول إصابة النجمة الذهبية نوال الزغبي بفيروس كورونا وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.حالة من الجدل تم إثارتها ولاسيما بعدما أطلت الزغبي مع الفنان فايز السعيد والمخرج بسام الترك واللذان أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.