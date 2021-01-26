حسام البدري وجهاز المنتخب يحضر مباراة المقاولون وسموحة فى الدورى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
محمد جمال
حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة المقاولون العرب وسموحه  في الدوري الممتاز بإستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر 

وتواجد مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني طارق مصطفى المدرب العام وايمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل 

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة  في ختام التصفيات  المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

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