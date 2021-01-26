البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات المبكرة اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مع إعلان نتائج أعمال للشركات.





وتمكنت شركة "جونسون آند جونسون" من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الرابع من 2020.





كما حققت شركة "جنرال إلكتريك" إيرادات فصلية وتدفقات نقدية بأكثر من التوقعات.





ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي رسمياً على تعيين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة "جانيت يلين" وزيرة للخزانة، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.





ويترقب المستثمرون العديد من نتائج الأعمال للشركات التكنولوجيا هذا الأسبوع، وكذلك قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة إلى 31092.6 نقطة.



