الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن عقد غدا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن موقف اللقاحات الجديدة لكورونا مع التركيز على اللقاحات في الإقليم، وتوزيعها بما في ذلك في البلدان المتأثرة بالنزاع، فضلًا عن معالجة الشائعات أو المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات في إقليمنا.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الطلب العالمى على خدمات الأطباء النفسيين والمعالجين بسبب جائحة فيروس كورونا، طبقا لتصريحات لـ ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، التى نشرتها وكالة تاس الروسية

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول تأثير كوفيد 19، على الصحة العصبية والعقلية، أن 93٪ من الدول الـ 130 المشاركة بالمنظمة، قد  أبلغت عن حدوث اضطرابات في الصحة العقلية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات، بسبب الوباء العالمى، وبالتالي ارتفعت معدلات الإقبال على خدمات الطب النفسى.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن التعافي من الوباء أمر مستحيل دون الاهتمام العاجل بتعزيز الصحة العقلية، وهي العملية التي ينبغي أن تشمل المجتمع بالكامل، من خلال  توفير مجموعة كاملة وعالية الجودة من الخدمات الشاملة والمتكاملة في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي في الوقت المناسب وبجودة عالية، والذى يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التغطية العالمية لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تعزيز محو الأمية في مجال الصحة العقلية والتوعية بين المواطنين والطاقم الطبي، بالإضافة إلى  أهمية الكشف  المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة  بعد تخطى تلك الجائحة.

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