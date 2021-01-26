افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
محمد عزام

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات معمل البطاريات الحامضية والبطاريات عديمة الانسكاب بفرع الهيئة بميناء بورسعيد، والذي يأتي تنفيذًا للسياسة العامة للدولة بشأن تحديث منظومة المعامل بكافة موانئ الجمهورية واستكمالًا لخطة تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسرعة انهاء كافة اجراءات فحص العينات داخل الموانئ، وذلك بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد سيعمل على تشديد الإجراءات الصحية والوقائية لمنع دخول أي بضائع أو سلع أو مواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة وماتمثلة تلك الإجراءات في انشاء وتحديث المعامل من امن قومي.

وأشار رئيس هيئة الصادرات والواردات، إلى أن هذا المعمل يعد معمل البطاريات الجافة الثالث على مستوى الهيئة بعد المعمل الأول بفرع الهيئة بمطار القاهرة الجوي والثاني بفرع الهيئة بميناء دمياط حيث يقوم المعمل بفحص جميع البطاريات بكافة انواعها

وحرصت الهيئة على تطوير معاملها باستخدام أحدث الاجهزة والتقنيات الجديدة لخلق منظومة متكاملة قادرة على إحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد
افتتاح معمل البطاريات الحامضية و عديمة الانسكاب بهيئة ميناء بورسعيد

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