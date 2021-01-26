(خاص).. محمد نجاتي: "ضربة معلم وصل للجمهور عشان فيه تيمة شعبية جميلة"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
شارك الفنان محمد نجاتي في مسلسل "ضربة معلم" الذي عرض مؤخرًا عبر قناة "CBC" ، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى.
 

وأوضح محمد نجاتي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن ما حمسه للمشاركة في" ضربة معلم " هو أن المسلسل يتناول لطبيعة الحياة الشعبية في مصر، ولإحتوائه على العديد من الرسائل الاجتماعية الهامة منها علاقة الابن بوالدته، والصديق بصديقه، مُشيرًا إلى أن شخصية "صلاح" التي قدمها خلال الأحداث لم يسبق له تقديمها من قبل.
 

وأضاف محمد نجاتي :"المسلسل فيه تيمة شعبية جميلة، مسلسل معمول من الناس بالتأكيد إنه هيوصل للناس، كمان في رسايل مهمة منها علاقة الابن بأمه والصاحب بصاحبه، وفي تصاعد درامي رحلة صعود جابر، شخصيتي جديدة عليا أول مرة ألعبها، ورد اللي مبتحبوش وبيتجوزها رغم إنها بتحب صاحبه دي كلها مشاعر وأحاسيس أول مرة ألعب دور بالشكل ده في الدراما".


وقال محمد نجاتي أنها المرة الأولى التي يتعاون فيها مع المخرج إسماعيل فاروق، رغم أنه تجمعه علاقة صداقة قوية به، مُضيفًا :" ويعتبر أول مرة مع أتعاون فيها مع رجب كل الحاجات كانت مخلياني متشجع جدًا إن اقدم التجربة دي ".


" ضربة معلم" بطولة محمد رجب، محمد عز، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، إنعام سالوسة، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، يوسف وائل نور، أحمد إمام، أحمد كامل، وكوكبة مميزة من النجوم.

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