اتحاد الجودو يعتمد لائحة بطولة الإمارات المفتوحة للشباب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد 12 فبراير (شباط) المقبل، لإقامة "بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة الشباب"، في صالة نادي اتحاد كلباء، وذلك ضمن برنامج الاتحاد لموسم 2020- 2021، الذي يركز على الفئات العمرية باعتبارها مستقبل اللعبة.



أكد الاتحاد في بيان اليوم، أن اللجنة المنظمة للبطولة اعتمدت اللائحة الفنية وشروط المشاركة، وتم تعميمها على كافة الأندية، ومن أبرز تلك الشروط اللياقة الصحية الكاملة، بما فيها شهادة فحص سلبية حديثة لـ"كوفيد 19"، قبل صعود ميزان البطولة في 11 فبراير (شباط) بمقر صالة اتحاد كلباء، وأن يكون اللاعب مسجلاًً بكشوف النادي الذي يمثله في المسابقة، وأن موعد التسجيل للمشاركة في البطولة سينتهي 7 فبراير (شباط) المقبل على الرابط الإلكتروني المعتمد بالاتحاد.



وأوضح البيان أن الفئات التي ستشارك في البطولة، هم اللاعبون من مواليد 2001، 2002، 2003، وأن الأوزان المعتمدة هي تحت 55، و60، و66، و73، و81، و90، و100، وفوق 100 كغم، وأن منافسات البطولة ستقام بنظام الدوري، ورصيد النقاط، وأن المشاركة مفتوحة لكافة الأندية.



من ناحيته شدد اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، على ضرورة الالتزام بضوابط البروتوكول الصحي، وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال منافسات البطولة بما يضمن السلامة للجميع، وجدد الشكر لكافة الأندية التي التزمت بالإجراءات الاحترازية خلال منافسات بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو للشباب التي اختتمت مؤخراً، مما ساهم في اكتشاف العديد من اللاعبين الصاعدين.

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