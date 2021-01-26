بن راشد:مصالح الشعوب مرتبطة بسفراء يجيدون فن تعزيز العلاقات



وعلق ""ال نهيان" علي تلك الصور قائلا:" شهدت اليوم أداء القسم لسفرائنا الجدد في السعودية والكويت والبرتغال وتشاد وتركمانستان وسيريلانكا وكوت ديفوار.



وتابع خلال تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلا:" واعتمدت أوراق السفراء الأجانب الجدد لكل من عمان وتونس والعراق وسيريلانكا، مصالح الشعوب مرتبطة بسفراء يجيدون فن تجديد وتطوير وتعزيز العلاقات الشعبية والدبلوماسية".





نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية، اليوم، صور تجمع بينه وبين عدد من السفراء الذين قاموا بأداء القسم والذين من بينهم سفير دولة السعودية والكويت، والسفراء الجدد من الأجانب كسفير سيريلنكا.