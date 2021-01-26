وزير الطيران: تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الطيران، محمد منار عنبة، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 -2020.

وكشف الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بعض التطورات التي حدثت في عدد من المطارات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه وذلك لاستيعاب 900 راكبساعة بدلا من 300 راكبساعة.

وأشار الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه تم انشاء قرية بضائع لخدمة المصدرين وذلك توفيرا عليهم بدلًا من الوصول إلى مطار القاهرة حيث إن مطار سفنكس يقع في منطقة استيراتيجية قريبة من الطرق المؤدية للوجه البحري والقبلي.

وعن مطار برج العرب، أكد وزير الطيران المدني، أنه تم تطويره لاستيعاب 5 ملايين راكب سنويا بقرض مُيسر، فضلًا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة.

وفيما يتعلق بمطار سانت كاترين، قال الوزير: يقع في منطقة سياحية واعدة كانت التوجيهات بضرورة أن يكون الممر أطول من الموجود خاصة أنه يقع وسط الجبال، وبالفعل تم الانتهاء من الممر، وأصبح يستوعب 600 راكب ساعة، وتم إنشاء جراج للسيارات وطرمق لاستيعاب عدة طائرات.

وكان قد أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اليوم الثلاثاء، بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.

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