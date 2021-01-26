العاملون في مياه محافظات القناة يهنئون رجال الشرطة بالورود في عيدهم الـ 69

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قدم عدد من القيادات والعاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، التهنئة لضباط والجنود والأفراد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة، وحرصوا بتوزيع الحلوي وأعلام مصر عليهم، لما يبذلونه من جهد وعطاء في سبيل أمن واستقرار الوطن والمواطنين.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ان تكريم العاملين في الشركة لرجال الشرطة في عيدها الـ 69 هو تقديرا لما يبذلونه من جهد وتضحية للحفاظ علي أمن واستقرار الوطن، وهى التي مهدت الطريق لتحرك الدولة نحو مستقبل أفضل.



وأكد، أن رجال الشرطة يضحون بدمائهم وأرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن وحفظ الامم والأمان بالشارع المصري.