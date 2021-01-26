3 توقعات صادمة بشأن طقس الأيام المقبلة.. تعرف عليهم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
عدة توقعات صادمة أعلن عنها خبراء الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس التي تنتظر البلاد خلال الأيام، محذرين من تساهل المواطنين مع تلك الموجة من الطقس السئ لذا يجب توخي الحذر.

ويسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

٣ أيام من عدم الاستقرار
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بدءً من غدًا الأربعاء حتى الجمعة، رغم الدفء الذي شعرنا به الأيام الماضية، وتتعرض البلاد لفرص أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية ونشاط للرياح.

وحذرت الهيئة من تعرض البلاد لشبورة صباحية تصل حد الضباب، في الفترة المشار إليها على الطرق الزراعية والطرق السريعة والمؤدية إلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، طوال الفترة المشار إليها.

الشبورة المائية.. أبرز الظواهر
وأكد اللواء هشام طاحون، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية الصباحية هي الظاهرة الجوية السائدة خلال الأسبوع الجاري، موضحا أنه من المقرر أن تبدأ حالة من عدم الاستقرار بدءا من غد الأربعاء، حيث تبدأ سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

أمطار خفيفة غدا الاربعاء
وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى احتمال سقوط أمطار خفيفه غدا على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

وأشار الخبراء إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% على مناطق من (البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد) على فترات متقطعة، فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم)، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال محافظات الصعيد.

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