أمطار ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 27 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- صقيع على المزروعات في وسط سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم –مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجات.

