نشرة حوادث "الفجر": تجديد حبس مودة الأدهم وحنين حسام وشركائهما 45 يوما في إتجارهم بالبشر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
هدير حمزة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

تجديد حبس مودة الأدهم وحنين حسام وشركائهما 45 يوما في إتجارهم بالبشر

قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم العباسية تجديد حبس فتاتا التيك توك، مودة الأدهم وحنين حسام، و3 متهمين آخرين لمدة 45 يومآ في القضية الجديدة الموجه لهم فيها اتهام بالاتجار في البشر. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا


لعدم حضوره من محبسه.. تأجيل محاكمة القيادي محمود عزت في "اقتحام الحدود الشرقية"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده حكما غيابيا لهروبه بالإعدام شنقا، لجلسة 22 فبراير لحضور المتهم من محبسه وللقرار السابق. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا


ننشر حيثيات السجن 10 سنوات لمتهمين في "أحداث عنف المطرية"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت وامانه سر أشرف صلاح حسن واحمد مصطفي، حيثيات الحكم الصادر في أحداث عنف المطرية بمعاقبة كلا من أحمد محمود، وعمر شعبان بالسجن المشدد 10 سنوات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا


لتقاعسهم عن أقامة عقار مخالف.. إحالة مسئولين بحي الهرم للمحاكمة التأديبية


أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية، وهم كل من مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم، واثنين من مهندسي تنظيم حي الهرم سابقا، وذلك على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال إقامة عقار كائن بمنطقة الليبينى بحي الهرم بمحافظة الجيزة بدون ترخيص. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا


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