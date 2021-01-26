صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 4.2%

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعام 2021 في منطقة اليورو الثلاثاء بسبب انتعاش وباء كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق الناتجة عنه.

ويتوقع صندوق النقد الآن انتعاشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,2 في المئة، أو أقل بنقطة مئوية من أرقام أكتوبر الماضي، وبعيدا عن نسبة 5,1 في المئة المتوقعة في الولايات المتحدة.

أضاف أنه من المتوقع أن تسجل ألمانيا نموا بنسبة 3,5 في المئة (-0,7 نقطة) وفرنسا 5,5 في المئة (-0,5 نقطة) وإيطاليا 3 في المئة (-2,2 نقطة) وإسبانيا 5,9 في المئة (-1,3 نقطة) والمملكة المتحدة 4,5 في المئة (-1,4 نقطة).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق النقد الدولي صندوق النقد تقرير صندوق النقد الدولي النمو المتوقع الاتحاد الاوربى

أخبار تهمك

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

نجم منتخب مصر السابق: التدرب مع علي ماهر بـ 10 سنين مع مدربين آخرين

منذ ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

طبيب الزمالك يوضح حالة نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

منذ ساعتين و 27 دقيقة

انخفاض في درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الايام المقبلة

منذ ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 22 ساعة

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسجل أبطيء معدل نمو فى 2018 بسبب البريكست

صندوق النقد الدولى يخفض توقعاته للنمو العالمي

صندوق النقد: مصر الدولة العربية الوحيدة المتوقع نمو اقتصادها في 2020

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع وانكماش بالناتج العالمي 4.9 %

انفوجراف.. مصر تتصدر معدلات النمو بقائمة أكبر 30 دولة

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

10:40 ص

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

03:08 م

نجم منتخب مصر السابق: التدرب مع علي ماهر بـ 10 سنين مع مدربين آخرين

03:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات