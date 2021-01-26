شخبوط بن نهيان: العلاقة السعودية الإماراتية هي علاقة المصير المشترك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
قال السفير شخبوط بن نهيان، خدمة الوطن شرف عظيم حظيت به من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، فأن تبدأ عملك الدبلوماسي سفيرًا لدى الشقيقة الكبرى فهو شرف عظيم.
ولكن اليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة في عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفي، العلاقة السعودية الإماراتية هي علاقة المصير المشترك، كانت ولاتزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين.

وأستكمل "بن نهيان"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا:" الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر في المملكة الغالية على ما غمروني به من ترحيب وحفاوة، وكل التوفيق والسداد لأخي العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والذي سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الاستراتيجية العميقة.

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شخبوط بن نهيان العلاقات الاماراتية السعودية السعودية

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