رئيس مدينة أبشواي: إفراغ المقالب الوسيطة وبناء سور تجميلي علي نقاط التجميع

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ـــ رفع 280 طن قمامة ومخلفات في حملة مكبرة بمركز ابشواي



ــ صيانة كشافات الليد بدائرة الوحدة المحلية بالعجميين



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات تمكنت خلالها من رفع 280 طن قمامة ومخلفات.



قال الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أن الحملة قد استهدفت الطريق السياحي وطريق الوحدة المحلية وشارع اللمون وشارع المسجد البحري وشارع أبو سلام وشارع الغريب بسنرو القبلية ومناطق الموردة ومصرف النجارة والسويقة ومحطة الصرف والكشايكة وطريق العجميين طبهار وطريق الوسطاني وعزبة عتمان بالعجميين، كذلك عزبة سرور وعبد القوى سالم والزرابي واللوكاندا بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالخالدية، بالإضافة إلي الشوارع الرئيسية وعزبة طنطاوي ورفع ناتج تطهير بحر أبوالحد ورفع المخلفات من جانبي الطريق بطبهار.



فضلًا عن صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع الوحدة المحلية بالعجميين بالتعاون مع ادارة الكهرباء بابشواي