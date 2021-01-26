البابا تواضروس يستقبل سفير الفلبين وبنجلادش

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، السفير H.E. Sulpicio M. Confiado سفير دولة الفلبين بالقاهرة.


كما استقبل ايضا، السفير H.E. MD Monirul Islam سفير دولة بنجلادش بالقاهرة.

فى سياق اخر جاء البيان الأحدث للمجمع المقدس، نتيجة لجلسة جمعت بين البابا تواضروس، بصفته الرئيس الأعلى للمجمع ولجنة السكرتارية المجمعية التي تكونت من عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان، على رأسهم الأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، في مطلع الأسبوع الجاري، وذلك لوضع أوراق التكيف مع فيروس كورونا المستجد الذي قد لا ينتهي سريعًا.

حمل البيان شعار:" (سفر المزامير 84: 1) مَا أَحْلَى مَسَاكِنَكَ يَا رَبَّ الْجُنُودِ! تَشْتَاقُ بَلْ تَتُوقُ نَفْسِي إِلَى دِيَارِ الرَّبِّ. قَلْبِي وَلَحْمِي يَهْتِفَانِ بِالإِلهِ الْحَيِّ"، واستهله المجمع بالطقوس الليتورجية الأساسية مثل القداسات الإلهية والتسبحات اليومية، والتي سُمح بإتمامها في أي يوم من أيام الأسبوع، شريطة أن يتم ذلك بمعدل فرد في كل دكة.

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