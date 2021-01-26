رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات iTi

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
ريهام على
استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، الدكتوره هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات بحضور الدكتور رانيا أبوالسعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمهندس علاء البحيرى، المدير التنفيذي لمعهد تكنولوجيا المعلومات وذلك اليوم الثلاثاء.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن اللقاء يأتي ضمن خطة جامعة الفيوم لإنشاء بيئة تكنولوجية حديثة تخدم الطلاب، وتعظيم الاستفادة من خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية.

وأضاف سيادته أن اللقاء تضمن عرضا مقترحا وتصورًا لإنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم وذلك لتدريب الطلاب والخريجين على تنمية قدراتهم المعرفية في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم مهارات العمل الحر والإبداع وريادة الأعمال.

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