بدء اجتماع لجنة تكويد الصحف.. واليوم تحسم الأمر

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة فحص تكويد الصحف الجديدة بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، والتي كان قد شكلها مجلس النقابة، لتفحص طلب تكويد 10 صحف جديدة.





ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها اليوم، وترفع تقريرها لمجلس النقابة، ليتخذ خطوات في هذا الشأن خلال اجتماعه اليوم.





وكان قد صرح جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة، بأن ضياء رشوان نقيب الصحفيين خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ بشأن الاستعلام عن موقف 10 صحف جديدة متقدمة للتكويد في النقابة، وذلك للتأكد من توفيق أوضاعها وفقًا للائحة المنظمة الصادرة عن المجلس، ومدى انتظام الصدور، وأسماء رؤساء تحرير تلك الصحف، وهيكلها التحريري، وموقفها القانوني.





وقال "عبدالرحيم" في تصريحات سابقة، إن اللجنة تلقت الأرشيف الخاص بالصحف عن العام الماضي 2020، وستقوم بفحصه ومراجعته، والصحف هي: "البيان، الكلمة، مصر المستقبل، الحدث الاقتصادي، البوصلة الاقتصادية، البورصجية، أهل مصر، بلدنا اليوم، المسار، ذي ميدل إيست أوف أوبزرفر".





وأضاف "عبدالرحيم" أن اللجنة ستنتهي من عملها، وترفع تقريرها النهائي للمجلس، لاتخاذ ما يلزم.



