"التضامن الاجتماعى" تفتتح معرض "ديارنا" بالأقصر غدًا

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تفتتح وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة نيفين القباج، غدًا الأربعاء، معرض ديارنا بمحافظة الأقصر، والذى يقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.



ويقام معرض ديارنا بالأقصر فى ساحة أبو الحجاج، وهى إحدى المناطق الأثرية التى تتمتع بها محافظة الأقصر، حيث يقام على مساحة 1200 متر، ويشارك فيه 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هى« القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».



وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعى علي أن معرض ديارنا يأتي في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم المتنوعة بما يساهم في دعم الصناعات الحرفية، مؤكدة أن الوزارة تواصل سياستها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي عبر خلق أسواق جديدة وتشجيع العارضين على المشاركة فى المعرض والترويج لمنتجاتهم.



وأضافت القباج أن المعرض ينطلق وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعى داخل المعرض، وذلك من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم وتطهير المعرض ثلاث مرات يوميا.



ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما سيتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.



ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والاكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي،بالإضافة إلى المنتجات التى تمير محافظات« قنا-سوهاج- أسوان- الأقصر»