الآن.. استعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي فقط

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:45 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021

الآن.. استعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي فقط

معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2021، حرصا من توفير الحياة الكريمة للمواطن محدود الدخل قررت الحكومة المصرية منذ فترة صرف دعم تحت مسمى”معاش تكافل وكرامة” يتم صرفة من خلال وزارة التضامن الإجتماعي لبعض الفئات، وأتاحت لتلك الفئات وهم محدودي الدخل من المطلقات والأرامل والعمال باليوميةالغير قادرين على ظروف الحياة التقديم للحصول على هذا الدعم بشكل شهري ، وبالفعل تقدم الألاف من المواطنين للحصول على تكافل وكرامة، وبعد عملية فحص الأوراق يتم الصرف مباشرة من قبل التضامن حسب ما أعلنت عنه الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات سابقة.

استعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2021
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أنه من يريد الاستعلام عن أسماء المستحقين أو موعد الصرف أو قبوله أو رفضة للإستحقاق للدعم يجب عليه الإستعلام من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة توفيرا على المواطنين الجهد والتعب بالذهاب لمكاتب التضامن المتواجدة في كافة المحافظات، وكذلك حرصا على سلامتهم من التجمعات التي تعد بيئة خصبة لإنتشار وباء كورونا المستجد المنتشر في البلاد الأن.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- الدخول على موقع تكافل وكرامة (اضغط هنا).
- كتابة الرقم القومي للمتقدم او الحاصل على المعاش.
- وأخيرا الضغط على استعلام.

الآن.. استعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي فقط

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