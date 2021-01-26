التضامن الإجتماعي توقع مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
آيات عامر

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية،وذلك بحضور السيد محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، منى شبراوى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعبد الحكيم حسن حسين رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة، حيث تستهدف المذكرة تحويل أحد فروع مطاعم الشركة "بيتزا هت الجيزة" وتشغيله كاملًا بطاقم عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، والتى تأتى انطلاقًا من استراتيجية وزارة التضامن لمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع لتدريب وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم ودمجهم في المجتمع.

ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفال الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بمرور 25 عامًا على افتتاح أول فرع يعمل بطاقم كامل من ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع " فرع كنتاكي الدقي".

التضامن الإجتماعي توقع مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية
التضامن الإجتماعي توقع مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية
التضامن الإجتماعي توقع مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية
التضامن الإجتماعي توقع مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية
التضامن الإجتماعي توقع مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية
التضامن الإجتماعي توقع مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية

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