الموافقة على تقنين 38 طلب تقنين أراضٍ أملاك الدولة ببني سويف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الاجتماع رقم 68 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 80 ملف ما بين طلبات جديدة وتظلمات،حيث تم قبول عدد 2 تظلم والموافقة على 38 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن" إلى 2251طلب تقنين، بينما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1076 عقدا بواقع "776 عقود مباني و300 عقد زراعة" وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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