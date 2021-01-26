توقعات بتحقيق الاقتصاد السعودي معدلات نمو قوية في 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
رويترز

قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6 بالمئة هذا العام، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تدني أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

 

تفيد تقديرات السعودية نفسها أن الاقتصاد قد ينمو 3.2 بالمئة في العام الحالي بعد انكماشه 3.7 بالمئة في 2020.

 

كان صندوق النقد توقع في أكتوبر تشرين الأول نموا قدره 3.1 بالمئة في 2021 لاقتصاد المملكة، بعد انكماش نسبته 5.4 بالمئة العام الماضي. والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6 بالمئة هذا العام، بعد انكماش 3.9 بالمئة العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.

 

ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة أربعة بالمئة في العام القادم.

 

وقال إن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر كانون الأول يعززان الآمال بانتهاء الجائحة، لكنه حذر من "ضبابية استثنائية" مازال الاقتصاد العالمي يواجهها.

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