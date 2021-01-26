بورسعيد: استكمال السجلات الطبية لـ650 ألف منتفع بالتأمين الشامل (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم موسى، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه حتى هذه اللحظة تم استكمال السجلات الطبية لـ 650 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ضمن النظام الموحد للسجلات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل.





وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن السجل يتضمن تسجيل كافة ما يحدث للمريض من فحوصات وتحاليل وأشعات وعلاج وعمليات جراحية طبقًا لنماذج موحدة سيتم تعميمها بكافة فروع الهيئة على مستوى الجمهورية.



