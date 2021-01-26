وزير الري من المنيا: لدينا عجز 3 مليار متر مكعب في مياه الشرب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن مشروع تبطين الترع وصلنا فيه الى 860 كيلو بمعدل 10كيلو يومي وفى نهاية يونيو هذا العام سننتهى من 2500كيلو والباقي سوف يتم الانتهاء منه على 3 سنوات.
واضاف إن الشعب المصري يتابع المشروع وهو عين لنا عليه فى حال وجود أى مشكلات، لافتا انه سيتم تطوير مساقى الفلاحين وقال إن المساقي التى سيتم تطويرها سوف تقدم للفلاحين حساس الرطوبه لقياس رطوبة التربه بحيث يعرف إذا كانت الأرض تحتاج إلى رى أو لا، وهو حساس يدوي وهناك نوع آخر يعمل على الموبايل.
واكد إن تنفيذ المنظومة كامله سوف تساهم فى زيادة المنتج وتحسين حالة الفلاح، مؤكدا ان التحدى الأساسى فى تبطين الترع هو القمامه والحفاظ عليها، موضحا أن تطوير الترع داخل الكتل السكنية سوف يتم عمل سور للحفاظ على الأطفال والشكل الجمالي وذلك فى كل الترع الجديدة بداخل الكتل السكنية بارتفاع 75 متر.
واشاراننا ن نريد أن ننهض بالمواطن مؤكدا لدينا عجز 3مليار متر مكعب فى مياه الشرب ولقد طرحت ذلك على مجلس النواب، وان ما ينتج من ترشيد مياه الرى طبقا للنظم الحديثه سوف يسهم فى توفير المياه بشكل كبير.
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جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمصنع القناه للسكر بملوى جنوب محافظة المنيا بحضور اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا والذى قال إن مصنع القناه هو أكبر مشروع فى الشرق الأوسط ويقام على مساحة 240الف فدان وينتج 900ااف طن سنويا وسوف تبدأ مرحلته الاولى قريبا بطاقة 36الف طن ويعمل فيه 5 آلاف من العاملين فى الإنشاءات والزراعة،واضاف أن عائد المصنع سوف يعود بالفائدة والخير ليس فقط على المنيا وانما على الشعب المصرى.

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