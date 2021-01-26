برلماني لوزير الخارجية: هل هناك توجّه للجوء للقضاء الدولي بشأن قضية سد النهضة؟

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

عقبَّ النائب فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، علي بيان وزير الخارجية السفير سامح شكري، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قائلًا: إن النيل هو شريان الحياة والمياة قضية أمن قومي تقلق شعبنا وتخص أجيالنا القادمة، وقد تابعنا على مدار عشرة سنوات من المفاوضات وفي وقت كانت علاقتنا بالادارة الامريكية في أحسن أحوالها لم نرى أي تقدم على مستوى مجلس الأمن أو المؤسسات الدولية، متساءلًا: فما خطة الوزارة الان؟ وهل هناك توجّه للجوء للقضاء الدولي؟

ووجه "البياضي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، حديثة للوزير، متساءلًا: كيف ولماذا لم نستغل حتى الآن ملف الضغط من خلال علاقاتنا مع حلفائنا وتحديدًا السعودية والامارات وما لهم من استثمارات هائلة في القطاع الزراعي في إثيوبيا؟

كما تساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عن الوكالة المصرية للتنمية، قائلًا: إن هذه الوكالة من المفترض أنها الذراع الاقتصادي للتنمية الذي يخدّم على ملفات الخارجية، فأين هذا الاستخدام وما هي الخطة الموضوعة لتطوير هذه الوكالة؟ ونحن نرى في نفس الوقت دولًا أخرى معادية لمصر تلعب هذا الدور بقوة لتحقيق مصالحها الخارجية.


وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الخارجية سامح شكري، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 -2020.

وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.

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