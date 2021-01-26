الكهرباء: استحداث "عداد ذكي" بمواصفات متطورة عن "مسبوق الدفع"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:14 م
عداد ذكي
عداد ذكي
محمد عصام

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي  بأسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة لديها خطة شاملة لإحلال  جميع العدادات التقليدية القديمة لدى جميع المشتركين بأخرى ذكية أو مسبوق الدفع.

 

وأشار" حمزة"، إلى أن شركات التوزيع التسع التابعة لوزارة الكهرباء نجحت فى  تركيب نحو 10 مليون عداد مسبق الدفع، وتستعد  لتوسع في تركيب عداد ذكي جديد بمواصفات متطورة عن المسبوق الدفع .

 

وتابع"حمزة"، خلال تصريحات لـ" الفجر"، " العداد الذكي متطور عن العداد مسبق الدفع ويعالج  بعض المشكلات التى تم رصده فيه من قبل المشتركون،  فهو لا يتطلب وجود كروت لشحنة، ويعتمد على بنية تحتية متطورة وبرامج تقوم بربط المشتركون مباشرة  بشركات التوزيع التابعون لها، يستطيعون من خلالها إعادة الشحن ومعرفة حجم استهلاكهم أو رصيده المتبقي.

 

وأضاف،" وزارة الكهرباء نجحت في تركيب 200 ألف عداد  ذكي من مستهدف 250 ألف عداد  في  عدد من المناطق كمرحلة تجريبية  بالتعاون مع عدد من التحالفات.. على أن يتم التوسع في تركيبه بعد نجاحها".

 

 وأكد حمزة، أن الوزارة تعمل بخطة على إنهاء عمل جميع العدادات التقليدية لتتحول إلى مسبق الدفع، مشيرا إلى أن تركيب العداد مسبق الدفع أصبح إجباري في حالة نقل ملكية الوحدة أو عطل العداد التقليدي.


وتابع" حمزة"،" بالنسبة للمواطنين الذين تم تركيب لهم عداد مسبق الدفع عملنا على أن يكون قريب من  مواصفات العداد الذكي، بحيث أضفنا خاصية Nfc  والذي تجعل العداد قريب من العداد مسبق الدفع."

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