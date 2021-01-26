خطوات تصعيدية لصحفيي البرلمان بعد منعهم من دخول المجلس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:24 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن

تقدم العشرات من أعضاء شُعبة المحررين البرلمانيين بنقابة الصحفيين، اليوم، بمذكرة رسمية لنقيب الصحفيين ضياء رشوان؛ بعد منعهم من تغطية جلسات مجلس النواب، ورفض اعتمادهم كمندوبين لصحفهم داخل المجلس، وإلغاء خطاباتهم الرسمية بعد سنوات من اعتمادها، وذلك بحجة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وطالب الزملاء، نقيب الصحفيين ضياء رشوان، باتخاذ خطوات تصعيدية تضمن حقهم، وتحترم كرامتهم، وإعادة الزملاء لتأدية عملهم.

وجاء نص خطاب الزملاء كالتالي:

فوجئنا قبل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، بقرار غير مسبوق من أمين عام مجلس النواب السابق، ترتب عليه منع 80 صحفيًا برلمانيًا معتمدًا، أي ما يمثل 80%، من دخول المجلس، وأكد أنه إجراء احترازي مؤقت لحين انتهاء الجلسة الافتتاحية، ثم اكتشفنا أنه إجراء دائم، وأدخل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طرفًا في تحديد واختيار المحررين البرلمانيين، متجاهلًا نقابة الصحفيين وشُعبة المحررين البرلمانيين، التي هي الجهة الشرعية التي تمثل الصحفيين، وخرق للأعراف الصحفية المعمول بها منذ تأسيس البرلمان، دون أي اعتبار لتاريخهم وقيمتهم.

وانطلاقًا من مسؤولية الشُعبة ونقابة الصحفيين في الدفاع عن حقوق الصحفيين، وتسهيل مهام عملهم، نرجو من سيادتكم، التكرم بتصويب الوضع، وعودة كل الزملاء لممارسة عملهم داخل المجلس؛ حيث أن الصحافة البرلمانية جزء أساسي من عمل المجلس، وحظيت على مر العصور بدعم قادة البرلمان، ولم يسبق لها التعرض لمثل هذه الإهانة فضلًا عن وجود مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما النوعية، التي تتجاوز 39 لجنة، مما يتطلب زيادة العدد، وإبراز نشاط المجلس، مع مراعاتنا للإجراءات الاحترازية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين مجلس النواب شعبة محرري البرلمان الفجر الاجراءات الاحترازيه

أخبار تهمك

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

نجم منتخب مصر السابق: التدرب مع علي ماهر بـ 10 سنين مع مدربين آخرين

منذ أقل من نصف ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

منذ أقل من ساعتين

ماذا ينتظر ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة الا ربع

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

'رشوان': مفاوضات حل أزمة جريدة 'التحرير' بالنقابة الأحد

أكمل قرطام يستعين ببلطجية للاعتداء على صحفيي 'التحرير'

مخاطبة مجلس النواب والأحزاب.. 'الصحفيين' تبدأ خطوات تصعيدية ضد أكمل قرطام

بعد مرور المئوية على اعتصام "التحرير".. خطوات تصعيدية لأقصى درجة (تقرير)

الأمين العام لـ"الشيوخ" يستقبل المصورين البرلمانين لتذليل العقبات وتسهيل تغطية نشاط المجلس

نقيب الصحفيين: اليوم اجتمع بصحفيي "السياحة والآثار" قبل لقاء الوزير

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

10:40 ص

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

03:08 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات