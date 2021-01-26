ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:31 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
تبدأ منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء 26 يناير، حيث يحتل مانشستر يونايتد صدارة جدول البريميرليج برصيد 40 نقطة.

حيث يلتقي فريق وست هام يونايتد مع نظيره كريستال بالاس، ويحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على وست بروميتش، ويواجه ليدز يونايتد منافسه كريستال بالاس، ويستضيف ساوثهامبتون فريق أرسنال.

ويأتي جدوا ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1-مانشستر يونايتد 40 نقطة.
2- مانشستر سيتي 38 نقطة.
3- ليستر سيتي 38 نقطة.
4- ليفربول 34 نقطة.
5- توتنهام 33 نقطة.
6- إيفرتون 32 نقطة.
7- وست هام 32 نقطة.
8- أستون فيلا 29 نقطة.
9- تشيلسي 29 نقطة.
10- ساوثهامبتون 29 نقطة.
11- آرسنال 27 نقطة.
12- ليدز يونايتد 23 نقطة.
13- كريستال بالاس 23 نقطة.
14- وولفرهامبتون 222 نقطة.
15- بيرنلي 19 نقطة.
16- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة.
17- برايتون 17 نقطة.
18- فولهام 12 نقطة.
19- وست بروميتش ألبيون 11 نقطة.
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط.

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