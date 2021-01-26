غُنيم: "بني سويف" ستشهد نقلة خدمية وتنموية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بأن المحافظة سوف تشهد نقلة خدمية كبيرة ضمن المشروع القومي لتنمية ريف مصر، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم خلال المرحلة الأولى اختيار 65 قرية والتي سيتم استكمال الخدمات بها في مختلف القطاعات خاصة الصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة.



وأشار المحافظ، في بيان له، إلى خطوات هامة وعملية في هذا المجال، حيث تم تشكيل مجموعات عمل وفرق ميدانية تضم شبابًا من البرنامج الرئاسي ووحدة الرصد الميداني وشباب تأهيل وتمكين وممثليين من شباب القرى التي سيتم تنفيذها المشروعات بها، للرصد الدقيق والحوار المجتمعي مع أهالي القرى المعنية، بجانب أنه تم تشكيل لجان مختصة بتنفيذ المبادرة تضم كافة الجهات المعنية والجهات المعاونة.



جاء ذلك خلال حضوره اجتماع مجلس اجتماع جامعة بني سويف، والذي شهد حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة للقطاعات المختلفة وعمداء الكليات أعضاء هيئة التدريس وباقى أعضاء المجلس.



حيث تابع المحافظ حديثه عن مبادرة تنمية القرى، مؤكداُ على أهمية التعاون في مجال التنمية الثقافية والفكرية للقرى المستهدف تطويرها، وذلك ليكون المواطن شريكًا أساسيًا في أعمل التطوير، وليكون التطوير شاملًا لكافة الجوانب الخدمية والتنموية والفكرية.



وكان المحافظ، أكد، في بداية الإجتماع، أن المحافظة قد ضربت أروع الأمثلة في مجال التعاون بين كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي أثمر عن الخروج بنتائج ونجاحات ملحوظة في عدد من القطاعات في مقدمتها التعامل الجيد مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وأكد المحافظ، على أنه تم استثمار كل نقاط القوة للدفع بخطة الدولة التنموية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه بوصلة التنمية نحو صعيد مصر، حيث ضم فريق العمل بالمحافظة "الذي حقق تقدمًا ملموسًا في عدد من الملفات التنموية" جامعة بني سويف بما تمتلكه من خبرات أكاديمية واستشارية والجامعة التكنولوجية والتي تمثل المستقبل الواعد وجامعة النهضة بمقوماتها النوعية المتميزة.

