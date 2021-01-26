محافظ بني سويف بمجلس الجامعة: ضربنا أروع الأمثلة في التعاون لمواجهة كورونا

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شّهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس اجتماع جامعة بني سويف، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة نواب رئيس الجامعة للقطاعات المختلفة وعمداء الكليات وباقى أعضاء المجلس.



في بداية الاجتماع أشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة قد ضربت أروع الأمثلة في مجال التعاون بين كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي أثمر عن الخروج بنتائج ونجاحات ملحوظة في عدد من القطاعات في مقدمتها التعامل الجيد مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وأكد المحافظ، في بيان صحفي للمركز الإعلامي بالمحافظة، على أنه تم استثمار كل نقاط القوة للدفع بخطة الدولة التنموية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه بوصلة التنمية نحو صعيد مصر، حيث ضم فريق العمل بالمحافظة "الذي حقق تقدمًا ملموسًا في عدد من الملفات التنموية" جامعة بني سويف بما تمتلكه من خبرات أكاديمية واستشارية والجامعة التكنولوجية والتي تمثل المستقبل الواعد وجامعة النهضة بمقوماتها النوعية المتميزة.



واستعرض المحافظ عددًا من المجالات التي شهدت خطوات أمامية ملحوظة،مشيرًا إلى إطلاق أول إستراتيجية تنموية محلية عامة، والتي لاقت قبولًا واسعًا من الدولة وتوجيهات بتعميم الفكرة والآليات التي تمت من خلالها الإستراتيجية، مشيرًا إلى بعض الخطوات العملية في مجالات تنموية تضمنتها الإستراتيجية في مقدمتها: التجارة والصناعة واللوجستيات والسياحة والمشروعات الصغيرة والاتصالات.



كما أشار محافظ بني سويف إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في بني سويف خلال الــ 6 سنوات الماضية في مختلف القطاعات جعلت بني سويف موقعًا متميزًا ومحافظة واعدة استثماريًا، لاسيما المشروعات التي تم تنفيذها في مجالات الطاقة والطرق ودعم قطاع الاستثمار، منوهًا عن أن بني سويف سوف تشهد الفترة المقبلة مشروعات ستدعم الميزات النسبية بالمحافظة مثل مشروع محور الفشن بطول 41كم والجامعة الأهلية.



ومن جانبه أشاد رئيس الجامعة ـ بحسب البيان ـ بما شهدته المحافظة في الفترة الأخيرة، خاصة في مجال تضافر وتعاون كل الجهود ضمن فريق عمل حرص على تكوينه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الذي جسد من خلال أسلوب عمله، إيمانه بأهمية العمل بروح الفرق الواحد، حيث أثمر ذلك عن العديد من الخطوات الجادة في كثير من المجالات في مقدمتها إدارة أزمة كورونا بشكل فعال بجانب خطوات تنموية ملحوظة في عدد من القطاعات والمجالات.

