رئيس البرلمان يحيل بيان وزير الخارجية إلى اللجان المختصة لدراسته

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على إحالة بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.

وكان قد أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن وزارته تشارك مع دول العالم لمواجهة التطرف والإرهاب، قائلًا "ننسق مع مجلس الأمن والمحافل الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب".

وقال وزير الخارجية خلال كلمته بالجلسة العامة:، ننسق مع الشركاء لموافاة الشركاء بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية، لافتًا إلى إدراجهم على قائمة التنظيمات الإرهابية ببعض الدول على مستوى العالم.

كما أكد "شكري" أن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري، ولكن إثيوبيا تتصرف بشكل أحادي وتتعنت في ملف سد النهضة، مضيفًا أن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة علي المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصًا بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020 وهذا حدث يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي.

وتابع قائلًا: "نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه ونتعاون مع الجميع".

وأوضح أن "مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تشارك في جميع الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة؛ لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية".

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