انخفاض في درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الايام المقبلة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 27 يناير 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 30 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:


تبدا حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية

غدا الأربعاء:

أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض المناطق من (البحيرة-كفر الشيخ-دمياط-بورسعيد) على فترات متقطعة

أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من (السلوم-مطروح-الإسكندرية-رشيد-بلطيم) على فترات متقطعة

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد  ووسط سيناء ومدن القناة.

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 2 - 3 متر 

يوم الخميس المقبل: إنخفاض ملحوظ في درجات حرارة علي شمال البلاد

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية الي فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الموج 2-3 متر 

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 3 - 4 متر 

يوم الجمعة المقبل: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج من 2-3 متر 

يوم السبت المقبل:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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