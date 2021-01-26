وفاة وزير الدفاع في كولومبيا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في كولومبيا، اليوم الثلاثاء، وفاة وزير الدفاع كارلوس هولميس تروخيو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

                       

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الكولومبية، إصابة السيدة الأولى ماريا جوليانا رويز بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليها أعراض.

 

وقال مكتب الرئيس إن الرئيس إيفان دوكي والسيدة الأولى يخضعان لاختبارات منتظمة لفيروس كورونا بسبب جداولهما المزدحمة التي تعرضهما لخطر العدوى، مشيرا الى أن السيدة الأولى تتبع قواعد الحجر الصحي التي وضعتها وزراة الصحة، بينما نتيجة فحص الرئيس جاءت سلبية.

 

وسجلت كولومبيا أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و35479 حالة وفاة.

 


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