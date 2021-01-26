وزير الخارجية من البرلمان: سياسة الأمر الواقع لا تُفرض على دولة بحجم مصر وشعبها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الخارجية سامح شكري، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 -2020.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن إثيوبيا دولة شقيقة، قائلًا: حاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف لا زلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر.

وأضاف "شكري" في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم:على أديس أبابا أن تعترف بأن هناك حقوقا مائية لمصر والسودان وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدا في مرحلة ما لتحمل مسؤولياته تجاه ملف سد النهضة.

وتابع وزير الخارجية: مسار التفاوض لن يؤدي لأي قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمي مصالحها، وألا يأتي أي ضرر من أي تصرف غير مسؤول، ونطالب شركاءنا بأن ينظروا لفكرة المصالح ويبتعدوا عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، مستطردًا "الأمر الواقع لا يفرض على دولة بحجم مصر وشعبها".

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

أخبار تهمك

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

منذ أقل من ساعتين

ماذا ينتظر ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة الا ربع

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم منتخب مصر السابق: التدرب مع علي ماهر بـ 10 سنين مع مدربين آخرين

منذ أقل من نصف ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

10:40 ص

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

03:08 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات