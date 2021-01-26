ماذا ينتظر ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:11 م
ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
يلتقي فريق ليفربول مع نظيره توتنهام هوتسبير، يوم الخميس 28 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد خسر ليفربول مباراته في الجولة الماضية أمام منافسه بيرنلي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد.

بينما حقق توتنهام هوتسبير الفوز على شيفيلد يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وستقام المباراة بين الريدز وتوتنهام هوتسبير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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