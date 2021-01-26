وزيرة التضامن: 60٪من خدمات الإعاقة تكمن فى الوزارة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
آيات عامر
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القيادة السياسية والحكومة بشكل عام والمجتمع المدنى مهتمين بقضية الاعاقة،لافتة إلا أن ذلك بدأ بتمثيل ذوى الاعاقة فى إعداد الدستور، والتمثيل النيابى من 9 أفراد من كافة الاعاقات البصرية والحركية، ثم صدور القانون رقم 10 لسنه 2018 واعطاء العديد من المزايا والحقوق لذوى الهمم.

وأشارت وزيرة التضامن إلي أن 60٪ من خدمات الاعاقة تكمن فى الوزارة، لافتة إلى أن هناك 640 كيان مؤسسى، سواء مؤسسات مغلقة أو موسسات مفتوحة تقدم علاج طبيعى.

ولفتت إلى أنه تم إنشاء وحدة تشغيل لذوى الإعاقة، إلى جانب افتتاح أول مطعم بيتزا لذوى الاعاقة فى شهر ابريل القادم.

وأشارت إلى أنه سيتم عمل موقع الكترونى الأشخاص الباحثين عن الوظائف من ذوى الاعاقة، مناشدة كافة الموسسات بحفظ الحقوق التأمينية لذوى الاعاقة لتحقيق حماية تأمينية لهم، وان يكون كل فرد منهم رقم تأمينى.

وأضافت القباج أن المبلغ الذي يحصلون عليه من دعم كرامة بسيط، لافتة إلى أنه تم الربط الشبكة بين كافة الوزارات مثل الصحة، والقومية للتأمينات، وفتح استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة.

وأكدت أن الصندوق القومى للإعاقة سيقوم بتوفير تمويل لكافة المبادرات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن هناك حملة لتوفير السماعات لذوى الإعاقة فى سن مبكر.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية وذلك لتدريب وتشغيل ثلاثين شابًا وشابة من ذوي الهمم.

وأوضحت أن الدولة كلها فى إتجاه لدمج الأشخاص ذوى الهمم، مشيرة إلى أن التركيز فى الفترة القادمة سيكون على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاشخاص ذوي الإعاقة

أخبار تهمك

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

ماذا ينتظر ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر السابق: التدرب مع علي ماهر بـ 10 سنين مع مدربين آخرين

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 22 ساعة

باتشيكو يفتح النار على الكاف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

التضامن: يوجد 640 مؤسسة مختلفة لخدمة ذوي الإعاقة

التضامن: توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

القومي لشئون الإعاقة: القيادة السياسية مهتمة بتمكين ودمج ذوي الهمم

وزيرة التضامن تشيد بافتتاح أول مطعم لذوي الإعاقة

وزيرة التضامن: ذوو الإعاقة ليسوا مرضى بل أصحاب قدرات

وزير الاتصالات يشهد الحفل الختامى لهاكاثون المدن المتاحة لذوى الإعاقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

10:40 ص

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

شوبير يوجه رسالة للأهلي والزمالك

03:08 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات