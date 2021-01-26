تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 2.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5727.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6256.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4684.56 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% خاسراً 19.25 ليغلق عند مستوى 4857.80 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 495.3 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.3 ألف صفقة.







