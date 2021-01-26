تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:09 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 2.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5727.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6256.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4684.56 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% خاسراً 19.25 ليغلق عند مستوى 4857.80 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 495.3 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.3 ألف صفقة.


وهبطت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.72%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فيما ارتقع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.08%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.

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