"فرغلي" يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن إلغاء محافظ بورسعيد أرض الإسكان التعاوني

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أصدر أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بيانًا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك أوضح فيه تقدمه بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن صدور قرار محافظ بورسعيد رقم ( 5 ) لسنة 2021 بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع البترول وشارع أسوان كانت مخصصة للإسكان التعاوني لشباب بورسعيد من سنة 2017.



وقال في بيانه "لما كان هذا الأمر قد سبب صدمة لكل أبناء بورسعيد المنتظرين لوعود لم تتحقق من محافظ بورسعيد بجلسات معلنة بحضور رئيس الهيئة العامة للتعاونيات بالبناء علي هذه الأرض لتكون مشروع إسكان تعاونى لشباب تقدم للمشروع منذ عام 2013، ولما كنا الآن بفترة ريبه تغل فيها اليد عن الإضرار بحقوق المواطنين في ظل توقعات لحركة محافظين تعقب التعديل الوزاري المرتقب مما يجعل أي محاولة لإفتعال أزمة مع أعضاء مجلس النواب والمواطنين من أجل البقاء أمر يخرج عن إطار اللياقة السياسية.



واستكمل البيان " يأتى تمسكنا بتخصيص هذه الأرض للإسكان التعاونى تمشيا مع توجهات القيادة السياسية بفبراير 2019 ببناء جميع المشاريع الإسكانية الجديدة بمدينة السلام شرق بورسعيد ولما كانت الأرض محل الخلاف قد صدر لها قرارا عام 2017 مما يجعلها قد إكتسبت مركزًا قانونيًا ولا تتعارض مع توجهات القيادة السياسية الرشيدة، لذلك نرى أهمية الإبقاء على قرار التخصيص للأرض موضوع المذكرة للإسكان التعاونى تحقيقا لآمال وطموحات الشباب أبناء بورسعيد المتقدمين للمشروع منذ فبراير 2013".



وأكد البيان، أنه سيتم تقديم مذكره للسيد رئيس مجلس الوزراء بشأن قيام محافظ بورسعيد بوضع عراقيل لجميع مشاريع الإسكان ببورسعيد، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف، بالإضافة إلى المشاريع القومية التي حصلت فيها بورسعيد علي نصيب كبير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



