وزير الزراعة من المنيا: السيسي وجه بتبطين 20 ألف متر من الترع



وأشار السيد القصير ان تم إضافة 600 ألف فدان للرقعة الزراعية مؤكدا ان الفلاح المصرى يقدم مجهود رائع يستحق علية الشكر نحن تحت امرك وسنقدم لكم المزيد من الدعم سواء فى الطرق الحديثة فى الزراعة والرى أو دعم المشروعات الجديدة وفتح أسواق جديدة لهم.



وتطرق للحديث عن مصنع السكر بملوى مؤكدا أن انى اوجه الشكر للمستثمرين فى مصنع القناة لسكر البنجر سيدا بارتفاع معدل الانبات فى البنجر وقال إن الفدان ينتج ما بين 30 إلى 35% بنسبة حلاوة مرتفعة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمصنع القناة للسكر بملوى جنوب محافظة المنيا بحضور اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والذى قال إن مصنع القناة هو أكبر مشروع في الشرق الأوسط ويقام على مساحة 240 الف فدان وينتج 900 ألف طن سنويا وسوف تبدأ مرحلته الأولى قريبا بطاقة 36الف طن ويعمل فيه 5 آلاف من العاملين فى الإنشاءات والزراعة،وأضاف أن عائد المصنع سوف يعود بالفائدة والخير ليس فقط على المنيا وإنما على الشعب المصري.



قال السيد القصير وزير الزراعة إن الرئيس عبد الفتاح وجه باستزراع الاراضى الزراعية وتعدد مصادر المياه من جوفيه ومحطات وآبار وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستكون مبشرة على الإنتاج الغذائى فى مصروأضاف وزير الزراعة إن الرئيس وجه ايضا بتبطين 20 ألف متر من الترع مشيرا ان هذا الامر يعمل على فى تطبيق نظم الرى الحديث واستخدام شبكات إلى الحديثه والزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر كلها تؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه.