محسن وبونسو ونبيل وتوني يدعمون صفوف سيراميكا كليوباترا أمام الجونة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:40 م
سيراميكا
سيراميكا
محمد زويد
تعافى أحمد محسن وكوامي بونسو ومحمود نبيل ومحمد توني، لاعبو فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، من الإصابات التي أبعدتهم عن التدريبات الفترة الماضية، وشارك الرباعي في المران الجماعي عصر اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز

وعانى أحمد محسن من شد في العضلة الخلفية، وتعرض محمود نبيل لمزق بسيط في نفس العضلة، وأصيب كوامي بونسو بشد في العضلة الضامة، وأصيب توني بشد في السمانة

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الرباعي خاض برنامج تأهيلي وعلاجي بنجاح، وباتوا جاهزين للمشاركة في لقاء الجونة المقبل

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم الجمعة الموافق 29 يناير الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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